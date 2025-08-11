৭ ঘণ্টা পর বাংলাদেশি বৃদ্ধকে ফেরত দিলো বিএসএফ

৭ ঘণ্টা পর বাংলাদেশি বৃদ্ধকে ফেরত দিলো বিএসএফ
ফেনীর পরশুরাম উপজেলার উত্তর কেতরাঙ্গা সীমান্তে নুরুল ইসলাম নামের এক বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সাত ঘণ্টা পর ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।
সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দ্বিপাক্ষিক পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে ফেরত দেওয়া হয়। এসময় বিজিবি ও বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে, সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বক্সমাহমুদ ইউনিয়নের সীমান্তের ২১৭৪ নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকা থেকে নুরুল ইসলাম (৬৩) নামের ওই বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নুরুল ইসলাম সীমান্ত এলাকায় গেলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে তাকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই ব্যক্তির দুই হাতে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তিনি গ্রামে থেকে শাক-সবজি কিনে বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন।
বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মোশারফ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
