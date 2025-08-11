  2. দেশজুড়ে

সাংবাদিক তুহিন হত্যা

দায় স্বীকার একজনের, রিমান্ড শেষে আসামিরা কারাগারে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৫:৫০ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
দায় স্বীকার একজনের, রিমান্ড শেষে আসামিরা কারাগারে

গাজীপুরে বহুল আলোচিত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাত আসামির মধ্যে একজন ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে গাজীপুর চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩ এ হাজির করা হলে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

গ্রেফতার আসামিদের মধ্যে কুমিল্লার হোমনা থানার অনন্তপুর এলাকার হানিফ ভূঁইয়ার ছেলে মো. শাহজালাল (৩২) আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই দুলাল চন্দ্র দাস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দায় স্বীকার একজনের, রিমান্ড শেষে আসামিরা কারাগারে

ওই তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেন, দুদিনের রিমান্ড শেষে দুপুরে কড়া পুলিশি প্রহরায় সাত আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। এদের মধ্যে আসামি মো. শাহজালালকে ওই আদালতের বিচারক ওমর হায়দারের নিকট হাজির করা হলে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দেন। পরে আদালত আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

তদন্ত কর্মকর্তা আরও বলেন, রিমান্ডে থাকা অবস্থায় ওই সাত আসামিকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এসময় তারা তুহিন হত্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাদের দেওয়া তথ্য সমূহ যাচাই-বাছাই করা হবে। তবে তদন্তের স্বার্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন ওই কর্মকর্তা।

দায় স্বীকার একজনের, রিমান্ড শেষে আসামিরা কারাগারে

বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় একটি হ্যানিট্রেপ ঘটনায় মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও চিত্র ধারণ করতে গেলে সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যা করে মরদেহ ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই মো. সেলিম বাদী হয়ে বাসন থানায় মামলা করেন।

মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।