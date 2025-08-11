কিশোরগঞ্জে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংঘর্ষ

কিশোরগঞ্জে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংঘর্ষ
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে মোটরসাইকেল থেকে কাঁদা ছিটে পড়াকে কেন্দ্র করে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন।
সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে উপজেলার কিরাটন ইউনিয়নের গৌরারগোপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকেলে গাবতলী বাজারগামী তাজুল ইসলামের (২৫) ওপর বিপরীত দিক থেকে আসা মাসুদ মিয়ার মোটরসাইকেল থেকে কাঁদা ছিটে পড়ে। তাজুল ধীরে যেতে বললে মাসুদ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর করেন। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
পরে সোমবার সকালে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে দেশীয় অস্ত্র হাতে দুই পক্ষের নারী-পুরুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অন্তত ২৫ জন আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি।
করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকা শান্ত। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
