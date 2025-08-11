বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুল
অফিসিয়াল খামে এখনো ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো!
বগুড়ায় পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের অফিসিয়াল চিঠিপত্রে এখনো ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগোযুক্ত খাম ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন একটি খাম হাতে পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে।
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তৈরি করা ‘মুজিব ১০০’ লোগো যুক্ত খাম সাধারণত সরকারি দপ্তরে ২০২০ সাল থেকে প্রারম্ভে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে সেটির ব্যবহার বন্ধ হলেও তা কীভাবে চলমান রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে সরকারি আজিজুল হক কলেজে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি খামটি হাতে পাওয়ার দাবি করেন।
তিনি বলেন, আজ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আমি অফিসিয়াল খামটি পেয়েছি, যাতে মুজিব শতবর্ষের লোগো রয়েছে।
পরে বিকেলে পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি কক্ষে এই ধরনের অনেকগুলো খাম পাওয়া যায়।
জানতে চাইলে পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মনজুরুল হক বলেন, ‘মুজিব ১০০’ লোগো যুক্ত খাম আমরা অনেক আগেই বাতিল করেছি। এটি বাইরে কীভাবে গেলো তা আমার জানা নেই। এটি পুরোনো স্টক ব্যবহারের অংশ হতে পারে।’
এসআর/এমএস