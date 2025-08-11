দেশে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য মজুত রয়েছে: খাদ্য উপদেষ্টা

দেশে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য মজুত রয়েছে: খাদ্য উপদেষ্টা
খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ‘সারাদেশে সামগ্রিকভাবে আমাদের রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য মজুত আছে। আজকে সকাল পর্যন্ত ২১ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ আছে। আমরা পোর্টেবল অবস্থায় আছি।’
সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে মানিকগঞ্জ সার্কিট হাউজে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
আলী ইমাম মজুমদার বলেন, ‘খাদ্য সংগ্রহের দিক থেকে মানিকগঞ্জ একটু পিছিয়ে আছে। তবে জেলা প্রশাসক আমাদের কথা দিয়েছেন ১৪ তারিখের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আমাদের মেকআপ করে দিবেন।’
তিনি বলেন, ‘খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি যেটা শুরু হচ্ছে। ১৭ আগস্ট থেকে আমরা শুধু করবো। সারাদেশে ৫৫ লাখ পরিবার মাসে ১৫ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল পাবে। এ উপজেলার প্রস্তুতির বিষয়টি নিয়ে আজকের এ আলোচনা সভায় এসেছিলাম। তারা মোটামুটি প্রস্তুত আছেন। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চলবে নভেম্বর পর্যন্ত। ডিসেম্বর-জানুয়ারি বন্ধ থাকবে ফসলি মৌসুমের কারণে। আবার ফেব্রুয়ারি ও মার্চ এ কর্মসূচি চলমান থাকবে।’
সভায় জেলা প্রশাসক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা, পুলিশ সুপার মোসাম্মৎ ইয়াসমিন খাতুন, বিভাগীয় ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
