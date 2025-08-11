  2. দেশজুড়ে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, আহত ২৫

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কুট্টাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সিলেট থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যাচ্ছিল। পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে যায়। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন।

আহতদের উদ্ধার করে সরাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে আহত কারও অবস্থা গুরুতর নয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ওসি।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/এমএস

