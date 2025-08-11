পুলিশের প্রতিবেদন
জুলাইয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিনতাই-চাঁদাবাজি একটি ঘটনাও ঘটেনি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গত জুলাই মাসে ছিনতাই-চাঁদাবাজির ঘটনা একটিও ঘটেনি বলে দাবি করা হয়েছে। জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিষয়টি জানায় পুলিশ।
রোববার (১০ আগস্ট) জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের মিলনায়তনে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলম।
সভা সূত্র জানায়, সভায় উপস্থাপিত বিগত মাসের অপরাধ বিবরণীতে ছিনতাই, চাঁদাবাজির ঘটনা নেই দেখে জেলা প্রশাসক নিজেই অবাক হন। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মতো জেলায় একটা চাঁদাবাজি হয়নি, ছিনতাই হয়নি?
এ বিষয়ে বক্তৃতায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান মামুন বলেন, ‘ছিনতাই-ডাকাতির মামলা থানা কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই নিতে চায় না। থানায় গিয়ে আপনি জান লুটাইয়া ফেলবেন, চাঁদাবাজি-ডাকাতির মামলা নেবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘একটা জিনিস বুঝি না, মাথায় ঢোকে না; পেপারসে রিপোর্ট ভালো দেখাইয়া লাভ কী, যদি আমি বাস্তবে ভালো না থাকি।’
জেলা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধিত্বকারী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নবীনগর সার্কেল) পিয়াস বসাক বলেন, ‘চাঁদাবাজি-ছিনতাই শূন্য লেখা। এখানে মামলা হয়েছে, তারপর তথ্য এসেছে।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাব সভাপতি জাবেদ রহিম বিজন বলেন, জেলা সদর থেকে প্রতিদিন ১৩-১৪টি দৈনিক পত্রিকা বের হয়। এসব পত্রিকায় জেলার অপরাধের খুঁটিনাটি সংবাদও প্রকাশিত হচ্ছে। সেসব দেখে জেলার আইনশৃঙ্খলার ভালো-মন্দ নির্ণয় করা উচিত।’
সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোবারক হোসেন। সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এহসান মুরাদ।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/এএসএম