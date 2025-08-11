  2. দেশজুড়ে

শেরপুর সীমান্তে ১০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফের

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার হাতিপাগার সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির হাতিপাগার বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আব্দুল লতিফ ও ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার ঢালু বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার এসি শেখ বশির আহমেদের উপস্থিতিতে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

বুধবার (৬ আগস্ট) তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বলে জানিয়েছে বিজিবি।

নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, বিএসএফ ১০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে। তারা সবাই রাজশাহী জেলার বাসিন্দা।

এসআর/এএসএম

