চাঁদপুরে ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যা, চাচা আটক

চাঁদপুরে ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যা, চাচা আটক
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে প্রবাসফেরত ভাতিজা বাবুকে (২৪) কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে চাচার বিরুদ্ধে। এসময় আরও দুজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এলাকাবাসী চাচা হাসান গাজীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার বড়গাঁও এলাকার গাজী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে হাসান গাজীর দুই ছেলে শাকিল ও রাকিব পালিয়েছেন।
চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসাধীন বাবুর বাবা রওশান গাজী বলেন, ‘প্রবাসে (ওমান) ছেলে বাবুর কাছে কিছু টাকা পাবে বলে হাসানের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয়। এ সময় হাসান ও তার দুই ছেলে উত্তেজিত হয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। ঘটনাস্থলে বাবু মারা যায়। এদিকে গুরুতর আহত এমরানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লুৎফর রহমান জানান, ‘হামলাকারীদের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর দুজন পলাতক রয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’
শরীফুল ইসলাম/আরএইচ/এএসএম