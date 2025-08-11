সুনামগঞ্জে শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ, ইমাম গ্রেফতার
সুনামগঞ্জে মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে এক শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে দোয়ারাবাজারে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দোয়ারাবাজারের ইসলামপুর জামে মসজিদে সকালে শিশুটি আরবি পড়তে যায়। একপর্যায়ে সাজিদুর রহমান (৪০) তাকে দ্বিতীয় তলায় ইমামের কক্ষে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য পাঠান। পরে একা পেয়ে নিজের কক্ষে তাকে ধর্ষণ করেন। বিষয়টি বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে জানায় শিশুটি। পরে তিনি থানায় খবর দেন।
দোয়ারাবাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তকে আটক করেন।
আটক সাজিদুর রহমান সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সাফেলা গ্রামের বাসিন্দা।
দোয়ারাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল হক বলেন, আমরা খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যাই। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে থানায় আনা হয়েছে।
তিনি বলেন, শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।
