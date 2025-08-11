ভেলায় ভেসে সংবাদ সম্মেলন, টেকসই বেড়িবাঁধের দাবি

ভেলায় ভেসে সংবাদ সম্মেলন, টেকসই বেড়িবাঁধের দাবি
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ২৫০ পরিবার, ২০০ একর কৃষিজমি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রক্ষায় সাড়ে তিন কিলোমিটার টেকসই বেড়িবাঁধের দাবিতে কলাগাছের ভেলায় ভেসে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) উপজেলা লোন্দা গ্রামের বাসিন্দারা ব্যতিক্রমী এই কর্মসূচি পালন করেন।
সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য গণগবেষক হালিমা আয়শা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য শাহীন মোল্লা, বেল্লাল হোসেন, রোকেয়া বেগম, তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র নাইম, গণগবেষক মেহেদী হাসান, কলাপাড়া পরিবেশ ও জনসুরক্ষা মঞ্চের সদস্য নজরুল ইসলামসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।
এসময় বক্তারা বলেন, আমরা পশ্চিম লোন্দা গ্রামের আনুমানিক ২৫০টি দরিদ্র পরিবার প্রায় ৪০ বছর ধরে বসবাস করছি। আমরা প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটায় ডুবি-ভাসি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং কৃষিজমি রক্ষায় একটি টেকসই বেড়িবাঁধ প্রয়োজন।
লিখিত বক্তব্যে হালিমা আয়শা বলেন, ‘আমাদের এই ন্যায্য দাবি আদায়ে গত বছরের অক্টোবর থেকে মানববন্ধন করে আসছি। জোয়ারের পানিতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কলাপাড়া অফিসে লিখিত আবেদন করেছি। এভাবে প্রায় এক বছর হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বেড়িবাঁধ নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।’
আসাদুজ্জামান মিরাজ/এসআর/এমএস