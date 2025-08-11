শফিকুল ইসলাম মাসুদ
জাতীয় সরকারের জন্যই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে
জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেছেন, ‘জাতীয় সরকারের জন্যই পিআর পদ্ধতি নির্বাচন হবে। এটাই সমাধান, সহজ সমাধান। জাতীয় সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখা হল পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে ছোট-বড় ও মাঝারি দলগুলো জনগণের মুখোমুখি প্রতিনিধিত্ব করবে।’
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে পটুয়াখালীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় কালে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ‘জামায়াতে ইসলাম বলেছে পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে বৈষম্যের কবর রচনা করে একটি সুন্দর ইলেকশন করব। পিআর পদ্ধতি ছাড়া জনগণ ইলেকশন চায় না, আমরা চাই না।’
তিনি বলেন, ‘বিচার-সংস্কার এবং মিনিমাম লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হওয়া ছাড়া আরেকটা নির্বাচন করে আমরা দেশকে বিপদের মুখে ফেলতে পারি না। সে জায়গাটি আমরা নিশ্চিত করতে চাই। প্রশাসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো প্রশাসনের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে, তেলবাজদের এখনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’
মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ, অ্যাডভোকেট নাজমুল আহসান, পটুয়াখালী জামায়াতের আমির আব্দুল্লাহ আন নাহিয়ান প্রমুখ।
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/এএসএম