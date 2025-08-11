বরগুনা
বিদ্যালয়ে ‘বিষমিশ্রিত’ পানি পান করে ৫ ছাত্রী হাসপাতালে
বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিড়া ইউনিয়নের রুপধন বন্দর আমেরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পানি পান করে পাঁচ ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পানিতে মিশ্রিত থাকা কোনো বিষক্রিয়ায় এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থ শিক্ষার্থীরা সবাই বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। এ ঘটনায় পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সকাল ৮টার দিকে কোচিং শেষে ক্লাস শুরুর আগে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সাবিনা তার ব্যাগে থাকা বোতলের পানি পান করে। পানি থেকে দুর্গন্ধ পাওয়ায় সে সহপাঠীদের জানায়। এরপর ওই পানি আরও চার শিক্ষার্থী পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে শিক্ষকরা ক্লাসরুমে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের ব্যাগে থাকা পানি ও খাবার থেকে বিষের গন্ধ পান।
এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম কবির জাগো নিউজকে বলেন, ‘ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মনিরা ও সাবিনা ক্লাসরুমে এসে জানায়, তাদের পানি ও খাবারের মধ্যে বিষের গন্ধ পাচ্ছে। পরে আমরা বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানাই। তাৎক্ষণিকভাবে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে নেওয়া হয়।’
পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক কর্মকর্তা ডা. অপূর্ব বিশ্বাস রাখাল জাগো নিউজকে বলেন, ‘অসুস্থ পাঁচ শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তারা সুস্থ আছে। এরপরও সার্বক্ষণিক ওই শিক্ষার্থীরা চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছে। তবে কী ধরনের বিষক্রিয়ায় তারা অসুস্থ হয়েছে তা জানা যায়নি।’
এ বিষয়ে পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে বিষয়টি জেনেছি। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা সুস্থ আছে। তবে কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
