দলের কর্মকাণ্ডে হতাশ, ফরিদপুরে এনসিপি নেতার পদত্যাগ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
রুবেল মিয়া হৃদয়

ফরিদপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলা কমিটি থেকে রুবেল মিয়া হৃদয় নামের এক সদস্য পদত্যাগ করেছেন।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাতে রুবেল মিয়া পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পদত্যাগপত্রে রুবেল মিয়া হৃদয় উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে দলের কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের অভিযোগ, দলের কার্যক্রম সিদ্ধান্ত এবং অবস্থানগুলো জুলাই বিপ্লবের নীতি ও নৈতিকতার পরিপন্থি বলে মনে হওয়ায় এবং দলটির বর্তমান পথচলা আমার ব্যক্তিগত আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায়, আমি গভীরভাবে হতাশ ও বিচলিত।

তিনি পদত্যাগপত্রে আরও উল্লেখ করেন, আমি আর দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারছি না। তাই আমি বিনীতভাবে জাতীয় নাগরিক পার্টি ফরিদপুর জেলার সব কার্যক্রম ও পদ থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

এ বিষয়ে ফরিদপুর জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী এস এম জাহিদ জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘রাজনীতিতে সবারই ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। যারা এনসিপি দলকে ভালোবাসেন তারা সবসময় দলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। তবে কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে পদ পদত্যাগ করেন, এতে দলের কোনো ক্ষতি হবে।’

ফরিদপুর জেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দা নীলিমা দোলা বলেন, ‘তাকে অনুরোধ করার পরও পদত্যাগ থেকে পিছপা হননি। তাই তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।’

