খুলনায় শেখ হাসিনাসহ ৬ জনের নামে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

খুলনায় শেখ হাসিনাসহ ৬ জনের নামে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা
খুলনায় শেখ হাসিনা ও তার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দিনসহ ৬ জনের নাম উল্লেখ করে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।
সোমবার (১১ আগস্ট) নগরীর সোনাডাঙ্গা থানায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পরিদর্শক বিধান চন্দ্র রায় বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার এজাহার নামীয় অপর আসামিরা হলেন- খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট এম এম মুজিবুর রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দীন, সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল, সাবেক সংসদ সদস্য এস এম কামাল হোসেন ও অ্যাডভোকেট পারভেজ আলম খানসহ আরও অজ্ঞাত ৩০-৪০ জন।
এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২২ এপ্রিল নগরীর ময়লাপোতা থেকে সন্দেহজনকভাবে আওয়ামী লীগ নেতা এম এম মুজিবুর রহমানকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে জব্দ করা মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ও জুম অ্যাপসের মাধ্যমে তেরোখাদা উপজেলা আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, বিজয় একাত্তর ও জয় বাংলা আমার প্রাণ গ্রুপের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের জন্য ষড়যন্ত্র করার তথ্য পাওয়া যায়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার অনুমতির জন্য আবেদন করে। গত ৪ আগস্ট রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার অনুমতি পায় কেএমপি। সোমবার (১১ আগস্ট) মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। বর্তমানে এম এম মুজিবুর রহমান জামিনে মুক্তি পেয়ে পলাতক রয়েছেন।
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. জুলফিকার আলী হায়দার মামলা দায়েরের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে পুলিশ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। পুলিশ এজাহারভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা করছে।
