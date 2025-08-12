  2. দেশজুড়ে

শিবচরে বিএনপির লিফলেট বিতরণের সময় আ’লীগের হামলা, আহত ২০

প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
মাদারীপুরের শিবচরে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লিফলেট বিতরণের সময় আওয়ামী লীগের এক ইউপি চেয়ারম্যানের লোকজনের হামলায় বিএনপির ২০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে শিবচর উপজেলার চরশ্যামাইল গ্রামের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ইউপি চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ, স্থানীয় ও আহত সূত্রে জানা যায়, বিকেলে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লিফলেট নিয়ে বের হন মাদারীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাজ্জাদ হোসেন লাবলু সিদ্দিকীর কর্মী-সমর্থকরা। শিবচর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেন তারা। ফেরার পথে উপজেলার চরশ্যামাইল এলাকায় এলে শিবচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবুল ফকিরের লোকজনের সঙ্গে প্রথমে বিএনপির নেতাকর্মীদের বাগবিতণ্ডা হয়। পরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

একপর্যায়ে আওয়ামী লীগের ইউপি চেয়ারম্যানের লোকজন বিএনপির নেতাকর্মীর ওপর হামলা চালান। এসময় ৫ জনকে কুপিয়ে জখমসহ বিএনপির ২০ নেতাকর্মী আহত হন। এছাড়াও ৫টি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। খবর পেয়ে শিবচর থানা পুলিশ ও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, খবর পেয়ে আমিসহ অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় এখনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

