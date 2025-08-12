  2. দেশজুড়ে

সাংবাদিক তুহিন হত্যা

প্রশাসনের ‘গ্রেফতার নাটক’ বন্ধ করে সঠিক বিচার নিশ্চিতের আহ্বান

প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে ও দ্রুত বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন যশোরের সাংবাদিকরা। প্রেসক্লাব যশোরের আয়োজনে সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুনের সভাপতিত্বে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে যশোরে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রদানে সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেন। তারা সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আজ অবধি অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের কোনোটিরই বিচার হয়নি। প্রশাসনের ‘গ্রেফতার নাটক’ বন্ধ করে সঠিক বিচার নিশ্চিত করতে আহ্বান জানান বক্তারা। একইসঙ্গে অবিলম্বে সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত না হলে তীব্র আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন, যশোর সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি একরাম উদ দ্দৌলা, দৈনিক লোকসমাজ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ারুল কবীর নান্টু, প্রেসক্লাব যশোরের সহসভাপতি শেখ দিনু আহমেদ, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সাজেদ রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন, সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান, ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন যশোরের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান মুনির প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন প্রেসক্লাব যশোরের যুগ্ম সম্পাদক কাজী আশরাফুল আজাদ।

