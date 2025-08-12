টঙ্গীতে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

টঙ্গীতে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত
গাজীপুরের টঙ্গীতে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গণপিটুনিতে এক যুবক (২৪) নিহত হয়েছেন। সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম জানান, সকাল ৯টার দিকে ওই যুবক একটি বাসের জানালা দিয়ে যাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো। এসময় যাত্রীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ওই ছিনতাইকারী যুবককে দৌড়ে ধরে গণপিটুনি দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়।
তিনি আরও বলেন, আহব অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে টঙ্গী আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে বেলা ১২টার দিকে ওই যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ওই হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
