আদালতে নেওয়ার সময় দৌড়ে পালালেন আসামি, দুই পুলিশ সদস্য ক্লোজড

প্রকাশিত: ১০:১০ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
মাদারীপুরের রাজৈর থানা চত্বর থেকে আদালতে নেওয়ার সময় পালিয়ে গেছেন মাদক মামলার আসামি অনিমেষ ওরফে ঘনি গাইন (৩২)। এই ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে ক্লোজড করা হয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে রাজৈর থানার দুই পুলিশ সদস্যকে ক্লোজ করা হয়। পলাতক অনিমেষ রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ি ইউনিয়নের কদমবাড়ি মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত ক্ষীতিশ চন্দ্র গাইনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রোববার (১০ আগস্ট) রাতে অভিযান চালিয়ে রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট ঘোষালকান্দি গ্রামের টিসিবি গোডাউনের সামনে থেকে ২০ পিস ইয়াবাসহ মাদক কারবারি অনিমেষ ও মালিক বালাকে (৩৪) আটক করে রাজৈর থানার পুলিশ।

সোমবার দুপুরে তাদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে মাদারীপুর আদালতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে থানা থেকে বের করে পুলিশ। পরে গাড়িতে তোলার সময় পুলিশের এক কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়ে হ্যান্ডকাফের মধ্য থেকে হাত বের করে দৌড়ে পালিয়ে যান অনিমেষ। এই ঘটনায় আসামিদের দায়িত্বে থাকা রাজৈর থানার দুই পুলিশ সদস্য আহসান হাবিব ও সাদ্দাম হোসেনকে ক্লোজড করা হয়েছে। পলাতক আসামিকে ধরতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

মাদারীপুরের পুলিশ সুপার নাঈমুল হাছান বলেন, মাদক মামলার আসামি পালানোর ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে ক্লোজড করা হয়েছে। এছাড়া পলাতক আসামিকে ধরতে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।

