নওগাঁ জেলা বিএনপির সম্মেলনে সভাপতি নান্নু সম্পাদক রিপন
নওগাঁ জেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দীক নান্নু ও সাধারণ সম্পাদক পদে মামুনুর রহমান রিপন নির্বাচিত হয়েছেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ১টায় ফলাফল ঘোষণা করেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম।
এর আগে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে চলে রাত ৮টা পর্যন্ত। এরপর ভোট গণনা হয় রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত।
নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেন- নওগাঁ জেলা বিএনপির নির্বাচন প্রধান সমন্বয়ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ও বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি মো. রেজাউল করিম বাদশা এবং নওগাঁ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) এস.এম রেজাউল ইসলাম রেজু।
নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক এ তিনটি পদে নির্বাচন হয়। এরমেধ্যে সভাপতি পদে ৮ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন এবং সাংগঠনিক সম্পাদকের তিনটি পদের বিপরীতে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জেলার ১১টি উপজেলা ও তিনটি পৌরসভা মিলে মোট ভোটার ১ হাজার ৪১৪ জন।
এরমধ্যে ৬৪৭ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন আবু বক্কর সিদ্দীক নান্নু। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নজমুল হক। তার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪০০।
অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে ৬৯২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন মামুনুর রহমান রিপন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বায়েজিদ হোসেন পলাশ। তার প্রাপ্ত ভোট ৬৭১।
এর আগে বিকেলে প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ভার্চুয়ালে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন- বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। উদ্বোধন করেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম।
এসময় নওগাঁ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) এস.এম রেজাউল ইসলাম রেজুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিভাগ বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহীন শওকত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলীম ও এ.এইচ.এম ওবায়দুর রহমান চন্দন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সামসুজ্জোহা খান, বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি মো. রেজাউল করিম বাদশা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
২০১০ সালে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচিত হন সামসুজ্জোহা খান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম ধলু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মামুনুর রহমান রিপন। ২০১৫ সালে ওই কমিটি বিলুপ্ত হওয়ার পর সম্মেলনের মাধ্যমে আর কোনো কমিটি গঠন হয়নি। সর্বশেষ ২০২২ সালে আহ্বায়ক কমিটি গঠন হয়। সেখানে আহ্বায়ক আবু বক্কর সিদ্দিক নান্নু ও বায়েজিদ হোসেন পলাশকে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য কমিটি অনুমোদিত হয়।
আরমান হোসেন রুমন/এফএ/জেআইএম