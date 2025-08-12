টেকনাফে ছোট বোনের স্বামীর ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
কক্সবাজারের টেকনাফে ছোট বোনের স্বামীর ছুরিকাঘাতে নুরুল আলম (২২) নামে যুবক নিহত হয়েছেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে টেকনাফের হ্নীলা পূর্ব পানখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নুরুল আলম হ্নীলা ৪ নম্বর ওয়ার্ড পূর্ব পানখালির নুরুল ইসলামের ছেলে।
অভিযুক্ত মো. আব্দুল্লাহ একই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড উলুচামারি গ্রামের আব্দু শুক্কুরের ছেলে।
সালাউদ্দিন নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, নিহত নুরুল আলমের ছোট বোন টুম্পার সঙ্গে তার স্বামী আব্দুল্লাহর পারিবারিক কলহ ছিল। এর জেরে টুম্পা কয়েক দিন আগে স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে চলে আসে। টুম্পা স্বামীর বাড়ি ফিরে না যাওয়ার পেছনে নিহত নুরুল আলমকে সন্দেহ করেন আব্দুল্লাহ। এই সন্দেহের জের ধরে সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আব্দুল্লাহ তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নুরুল আলমকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, হ্নীলা পূর্ব পানখালিতে ছুরিকাঘাতে নুরুল আলম নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। জড়িতকে আটকের চেষ্টা চলছে।
তিনি আরও বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/জেআইএম