ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ডিভাইডারে ধাক্কা দিয়ে উল্টে গেলো বাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ডিভাইডারে ধাক্কা দিয়ে উল্টে গেলো বাস
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ডিভাইডারে ধাক্কা দিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিনজন আহতের খবর পাওয়া গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৬টায় মহাসড়কের আমিজ উদ্দিন পেট্রোল পাম্পের উল্টো পাশে চট্টগ্রামমুখী লেনে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর চিটাগংরোড থেকে মৌচাক এলাকা পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে হাইওয়ে পুলিশ গাড়িটি সরিয়ে নিলে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।
পুলিশ ও একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, সকালে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া চলন্ত যাত্রীবাহী বাসটি গতি হারিয়ে সার্ভিস লেনের সড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। এসময় কয়েকজন মানুষ আহত হন। পরে তাৎক্ষণিকভাবে পথচারীরা তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন বলেন, সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস উলটে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে বাসটি সরিয়ে ফেলেছি।
যানজট ও আহতদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঘটনার পর কিছুসময় যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা গাড়িটি সরিয়ে ফেলেছি, বর্তমানে যানচলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। আহতের কথা শুনেছি তবে এখানো কারও নাম পরিচয় জানা যায়নি।
মো. আকাশ/এমএন/জেআইএম