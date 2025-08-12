  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
এবি পার্টিতে যোগ দিলেন জামায়াত নেতা, এমপি প্রার্থী ঘোষণা

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে মো. আবদুল্লাহ নামের এক জামায়াত নেতা আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। পরে তাকে জামায়াত থেকে বহিষ্কার করা হয়।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এবি পা‌র্টিতে যোগদানের তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন দলটির শেরপুর জেলার সদস্যসচিব মুকসিতুর রহমান হিরা।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে মো. আবদুল্লাহ সদস্য ফরম পূরণ করে এবি পা‌র্টির জামালপুর কার্যালয়ে কে‌ন্দ্রীয় ক‌মি‌টির সদস্য সানোয়ার হোসেনের কাছে জমা দেন। সেখানে কে‌ন্দ্রীয় ক‌মি‌টির সঙ্গে কথা বলে আগামী জা‌তীয় সংসদ নির্বাচনে তাকে শেরপুর-২ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

জামায়াতের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নালিতাবাড়ী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা মো. আবদুল্লাহকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বহিষ্কার প্রসঙ্গে মো. আবদুল্লাহ বলেন, ‌‘আমি এবি পার্টিতে যোগ দিয়েছি। দল আমাকে শেরপুর-২ আসনে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। যেহেতু আমি এবি পার্টির প্রার্থী, জামায়াত থেকে আমাকে বহিষ্কার করতেই পারে। বিষয়টি আমি শুনেছি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি আবদুল মোমেন বলেন, ‘আমাদের দল থেকে অন্য দলে যোগ দেওয়ায় জরুরি সভা করে মো. আবদুল্লাহকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’

এবি পার্টির শেরপুর জেলার সদস্যসচিব মুকসিতুর রহমান হিরা বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট হাসিনার দোসর এবং অন্যান্য ক্রিমিনাল ছাড়া যে কোনো নাগরিকের জন্য আমাদের দলের দরজা খোলা আছে। কেউ আমাদের দলে যোগদান করতে চাইলে আমরা যাবতীয় তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তাকে দলে জায়গা দেই। তেমনি সবকিছু বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে আব্দুল্লাহকে দলে নেওয়া হয়েছে।’

শেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম একটি সুশৃঙ্খল দল। দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় আব্দুল্লাহকে দল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে।’

