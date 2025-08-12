বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, ধরে পুলিশে দিলেন আন্দোলনকারীরা

বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, ধরে পুলিশে দিলেন আন্দোলনকারীরা
বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ স্বাস্থ্যখাত সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন সরোয়ার তালুকদার। বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন তিনি। এসময় তাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে নগরীর নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আন্দোলনকারী তামিম বলেন, “সরোয়ার তালুকদার নামের ওই ব্যক্তি আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তিনি স্বাস্থ্যখাত সংস্কারের কথাও বলেছেন। ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ বলে বক্তব্য শেষ করেন। তখন আমরা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিই।”
আরেকজন কর্মী বলেন, ‘তিনি আওয়ামী লীগের কোনো পদধারী কি-না জানি না। তবে তিনি আওয়ামী লীগের স্লোগান দিয়েছেন।’
তবে সরোয়ার তালুকদার নামের ওই ব্যক্তি দাবি করেছেন, তিনি আওয়ামী লীগের কেউ না। বক্তব্য দিতে গিয়ে ভুলে বলে ফেলেছেন। এজন্য ক্ষমাও চেয়েছেন।
বরিশাল মেট্রোপলিটন এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন সিকদার বলেন, একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আমরা ওই ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করছি। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কি-না দেখা হচ্ছে। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে আছেন।
