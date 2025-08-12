শেবাচিম হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ নতুন ভবনে রাখার দাবি

  2. দেশজুড়ে

১২ আগস্ট ২০২৫
বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) মেডিসিন বিভাগকে আগের স্থানে না নিয়ে নতুন ভবনেই রাখার দাবি তুলেছেন রোগী ও তাদের স্বজনরা। তাদের দাবি, নতুন ভবনে চিকিৎসা সুবিধা আধুনিক, প্রশস্ত এবং সেবার মান আগের তুলনায় অনেক ভালো। এজন্য বিভাগটি স্থায়ীভাবে এখানেই রাখা প্রয়োজন।

মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগী আব্দুল হাকিমের ছেলে কামরুল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘নতুন ভবনে পরিবেশ ভালো। আলো-বাতাস আসে ঠিকমতো, বেডগুলোও বেশি। পুরোনো ভবনে জায়গা কম, রোগীর ভিড় সামলানো যায় না। তাই আমরা চাই, এখানে যেন বিভাগটি থেকে যায়।’

আরেক রোগীর স্বজন ফাতেমা বেগম বলেন, ‘পুরোনো ভবনে গেলে আবার আগের সমস্যায় পড়তে হবে। এখানে চিকিৎসক ও নার্সদের জন্যও কাজ করা সহজ। আমাদের মতো রোগীর পরিবারের জন্যও এটা স্বস্তির।’

তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রোগীদের অতিরিক্ত চাপ সামলাতে মেডিসিন বিভাগ আগের জায়গায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগের জায়গায় নিয়ে মেডিসিন বিভাগটি আরও কিছুটা বাড়ানো হবে।

মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. আনোয়ার হোসেন বাবলু বলেন, ‘বর্তমানে যে ভবনটিতে মেডিসিন বিভাগ আছে সেটা অস্থায়ী। মেডিসিন বিভাগ আগের পুরোনো ভবনে স্থানান্তর করে হাসপাতালের পুরো বহিঃবিভাগের চিকিৎসাসেবা নতুন ভবনে করা হবে। এতে রোগীদের উপকার হবে।’

এ বিষয়ে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এ কে এম মসিউল মুনীর বলেন, ‘নতুন ভবনে বিভাগটি আপাতত চালু রাখা হয়েছে রোগীদের সুবিধার জন্য। কিন্তু দৈনিক মেডিসিন বিভাগে যে পরিমাণ রোগী ভর্তি হয়, তার চাপ ওখানে সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। তাই বিভাগটি স্থানান্তর করে আগের জায়গায় নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাছাড়া স্থায়ীভাবে রাখার বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে।’

