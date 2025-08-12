  2. দেশজুড়ে

ধরলায় ভেসে এলো ভারতীয় শিশুর মরদেহ, পতাকা বৈঠকে হস্তান্তর

প্রকাশিত: ০৬:৩১ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
লালমনিরহাটের ধরলা নদীর গুড়িয়াটারী এলাকা থেকে ভেসে আসা ভারতীয় এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে স্থানীয়রা নদীতে মরদেহটি ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়।

পাটগ্রাম থানার পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়ভাবে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চালায়। জেলা পুলিশের সহায়তায় আশপাশের থানাগুলোতেও খবর পাঠানো হয়। কিন্তু কোনো তথ্য না মেলায় বিজিবির মাধ্যমে ভারতের সংশ্লিষ্ট থানাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুঁড়ি জেলার ময়নাগুঁড়ি থানা থেকে জানানো হয়, শিশুটির নাম শঙ্খদীপ ঘোষ (৮)। সে ওই জেলার বিশ্বদীপ ঘোষের ছেলে।

পুলিশ জানায়, সোমবার নদীতে গোসল করতে গিয়ে শঙ্খদীপ নিখোঁজ হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে ময়নাগুঁড়ি থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হলে বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়। বিকেল ৪টার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

পাটগ্রাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) স্বপন কুমার রায় বলেন, প্রাথমিকভাবে পরিচয় না পেয়ে বিজিবির সহযোগিতায় ভারতের থানাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরে ময়নাগুঁড়ি থানা নিশ্চিত করে শিশুটি তাদের এলাকার।

পুলিশ সুপার তরিকুল ইসলাম বলেন, শিশুটির বাবাকে ছবি দেখানো হলে তিনি তা শনাক্ত করেন। পরবর্তীতে বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

