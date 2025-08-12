‘খুন’ করে প্রতিবেশীকে দাফনের অনুরোধ ফুচকা বিক্রেতার

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
নীলফামারীর সৈয়দপুরে তালাবদ্ধ ঘর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার মুন্সিপাড়ার শহীদ মোস্তফা লেনের রেলের একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টার থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

রেলের ওই কোয়ার্টারে গত ১০ বছর ধরে পরিবার নিয়ে থাকছেন চটপটি-ফুচকা বিক্রেতা জাহিদুল ইসলাম (৫৫)। 

পুলিশ ও প্রতিবেশীরা জানান, গত তিন মাস ধরে ওই কোয়ার্টারে একাই থাকতেন জাহিদুল। তার স্ত্রী রওশন আরা চট্টগ্রামে ছেলের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। রোববার (১০ আগস্ট) সকালে প্রতিদিনের মতই বাড়ির দরজায় তালা মেরে বাইরে যান তিনি। তারপর আর দেখা যায়নি তাকে। মঙ্গলবার সকালে বাইরে থেকে সেলিনা বেগম নামের এক প্রতিবেশীকে ফোন করে মরদেহটির কথা জানিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করতে বলেন জাহিদুল ইসলাম।

প্রতিবেশী সেলিনা বেগমের ভাষ্য, জাহিদুল ইসলাম অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতেন। শনিবার রাতে যে কোনো সময় ওই নারীকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন তিনি। পরেরদিন সকালে ঘরে তালা মেরে বের হতে দেখেন সেলিনা। তারপর আর ফিরতে দেখা যায়নি তাকে। মঙ্গলবার সকালে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে জাহিদুল বলেন, আমার ঘরে এক নারীর মরদেহ রয়েছে। আপনি দয়া করে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন। ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারীকে হত্যা করেছেন জাহিদুল।

ফোনে এ কথা শুনে ছুটে গিয়ে দেখেন জাহিদুলের ঘরে দরজায় তালা। ভেতরে সিলিং ফ্যান চলছে এবং সেখান থেকে দুর্গন্ধ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের মানুষদের জানান তিনি। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পরে দরজার তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে পুলিশ দেখে, খাটে চাদরে মোড়ানো নারীর মরদেহ।

এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফইম উদ্দিন বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর হত্যার কারণ জানা যাবে। তবে এখনো নিহত নারীকে স্থানীয়দের কেউ শনাক্ত করতে পারেননি। জাহিদুল ইসলামকে আটকের চেষ্টা চলছে।

