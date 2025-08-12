  2. দেশজুড়ে

বন্ধের ৪ মাস পর হিলি বন্দর দিয়ে এলো চাল

প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
প্রায় চার মাস বন্ধের পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। আমদানি শুরু হওয়ায় বাজারে চালের দাম কমবে বলে আশা ব্যবসায়ীদের।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টায় ভারত থেকে চালবোঝাই একটি ট্রাক বন্দরে প্রবেশের মধ্যে দিয়ে আমদানি কার্যক্রম শুরু হয়। পরে আরও দুটিসহ মোট তিনটি চালবোঝাই ট্রাক দেশে প্রবেশ করে।

মেসার্স মিঠুন কুমার শাহ নামের একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান তিনটি ট্রাকে ১২৬ টন চাল আমদানি করেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হিলি স্থলবন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান।

তিনি বলেন, প্রায় চার মাস বন্ধের পর চাল আমদানি শুরু হয়েছে। আমদানির শুরুর ফলে বন্দরে শ্রমিকদের কর্মচাঞ্চল্য বাড়বে।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মোটা জাতের চাল ৫৫-৫৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সিদ্ধ কাটারিভোগ ৬৮-৬৯ টাকা ও স্বর্ণা ফাইভ ৫৪ -৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

চাল ব্যবসায়ী শামসুল ইসলাম জানান, কয়েকদিন ধরে সব ধরনের চালে কেজিতে ২-৪ টাকা দাম বেড়েছে। ভারতীয় চাল আমদানি শুরু হলে দাম স্বাভাবিক থাকবে।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের নভেম্বরে চাল আমদানি শুরু হয়ে বন্ধ হয়ে যায় ২০২৫ সালের ১৫ এপ্রিল। প্রায় চার মাস বন্ধের পর আজ থেকে আবারও আমদানি শুরু হয়েছে।

