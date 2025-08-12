  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
সত্য কথা বলায় সারজিসের নামে মামলা: চরমোনাই পীর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, সত্য কথা বলায় সারজিসের নামে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় আমি বিস্মিত ও ব্যথিত।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে ইসলামী আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা আয়োজিত গণসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আজ বিএনপির প্রতি করুণাও হয়। যাদের আন্দোলনের ধারায় তোমরা মুক্ত হয়েছ, আজ তাদের বিরুদ্ধেই মামলা দিলা। যদি সারজিসরা না থাকত, তারেক রহমানের দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখার সুযোগ হতো না। খালেদা জিয়া বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারতেন না, আর খোলা আকাশের নিচে মুক্তভাবে রাজনীতি করার সুযোগও মিলতো না। অথচ আজ সেই সারজিস সত্য বলার কারণে মামলার মুখে পড়লো। জনগণ বিএনপির এই ঔদ্ধত্য মেনে নেবে না।

রেজাউল করীম বলেন, পরিবেশ উপদেষ্টা ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি পাথরকৌড়ি উন্মুক্ত করার পরিবর্তে লুটের সুযোগ করে দিয়েছেন। পাথর লুটের কারণে এখন কিছু লোককে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এত পাথর কি একদিনে সরানো হয়েছে, নাকি দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ চলেছে? মাসের পর মাস যারা পাথর চুরি করেছে, তাদের তখন বহিষ্কার করা হয়নি। আমি আগেই বলেছি— চাঁদা তুললে পুরস্কার, ধরা পড়লে বহিষ্কার, আর ভাইরাল হলে গ্রেফতার।

গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আলমগীর হোসাইন তালুকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (মোমেনশাহী বিভাগ) জি এম রুহুল আমীন, জাতীয় উলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আজিজুর রহমান (জার্মানি), কিশোরগঞ্জ জেলা সদর দ্বীনি সংগঠনের সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলাম ফারুকীসহ জেলা ও উপজেলা নেতারা।

