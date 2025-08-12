বিকাশকর্মীর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার
নেত্রকোনায় নিখোঁজের তিনদিন পর বিকাশকর্মীর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
উদ্ধার হওয়া ব্যক্তি হলেন, মো. রিজন মিয়া (২২)। তিনি নেত্রকোনা জেলা শহরের নাগড়া শেখপাড়া এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ জানায়, প্রতিদিনের মতো বিকাশকর্মী রিজন মিয়া রোববার সকালে বাসা থেকে বের হন। এ সময় তার সঙ্গে বিকাশের ১২ লাখ ৫০ হাজার ছিল। বিকাল ৩টার পর থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার সন্ধান না পাওয়ায় রাতে নেত্রকোনা সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। মঙ্গলবার বিকেলে জেলার আটপাড়া উপজেলার স্বরমুশিয়া ইউনিয়নের ঘাগড়া গ্রামের হাদিস মিয়ার বাড়ির পেছনে মগড়া নদী থেকে হাত-পা বাঁধা মরদেহ পায় স্থানীয়রা। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
আটপাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন এবং পরিচয় সনাক্ত করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।
এইচ এম কামাল/এএইচ/এএসএম