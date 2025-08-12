  2. দেশজুড়ে

বজ্রপাতে প্রাণ গেলো দুই কৃষকের

প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার মোকারিমপুর ইউনিয়নের ক্ষেমিরদিয়ার গ্রামের গোপীনাথপুর মাঠে বজ্রপাতের এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বিকেলে জমিতে পানি দেওয়ার সময় হঠাৎ বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। বজ্রপাতে শামীম হোসেন নামের একজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

একই সময় জুনিয়াদহ ইউনিয়নের নলুয়া গ্রামে পানের বরজে কাজ করার সময় হঠাৎ বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান বিপুল নামের আরেকজন।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রব তালুকদার বজ্রপাতে দুজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

