শেরপুরে ৩০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ
শেরপুরে তিনটি দোকান থেকে ৩০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ ও দোকানদারদের জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে শহরের খোয়ারপাড় এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করেন।
শেরপুর জেলা পরিবেশ অধিপ্তরের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস এ তথ্য জানিয়েছেন।
এক বিজ্ঞপ্তিতে পরিবেশ অধিদপ্তর জানায়, শেরপুর শহরের খোয়ারপাড় এলাকায় কয়েকটি দোকানে নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রি করা হচ্ছে খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পরিবশ অধিদপ্তর। এসময় তিনটি দোকানে প্রায় ৩০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রির অভিযোগের ওই তিনটি দোকানের মালিকের কাছ থেকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফ উদ্দিন। তাকে সহযোগিতা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস। এসময় শেরপুর সদর থানার পুলিশ সদস্যরা ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।
অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরপুর জেলা পরিবেশ অধিপ্তরের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস বলেন, সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবেশ দূষণ রক্ষায় শেরপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন বিক্রি ও ব্যবহারে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে।
এসআর/এএসএম