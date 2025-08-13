ময়মনসিংহে পিটিয়ে ও অস্ত্রের আঘাতে দুই যুবককে হত্যা

ময়মনসিংহে পিটিয়ে ও অস্ত্রের আঘাতে দুই যুবককে হত্যা
ময়মনসিংহের তারাকান্দা ও মুক্তাগাছায় পৃথক ঘটনায় দুজনকে হত্যা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (১২ আগস্ট) দুপুরে তারাকান্দা উপজেলার বালিখা ইউনিয়নের পশ্চিম মালিডাঙ্গা গ্রামে ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- তারাকান্দা উপজেলার বালিখা ইউনিয়নের পশ্চিম মালিডাঙ্গা গ্রামের মো. ইকবাল হোসেনের ছেলে মো. সোহাগ মিয়া (২৩) ও মুক্তাগাছা উপজেলার মানকোন ইউনিয়নের বোড ঘর মোড় এলাকার মো. ফরহাদ হোসেনের ছেলে মো. ফাহিম (৩০)।
নিহতদের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোহাগের সঙ্গে তার চাচাতো ভাইদের জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। দুপুরে সোহাগের পক্ষের লোকজন বিরোধপূর্ণ জমিতে থাকা গাছ থেকে সুপারি পাড়তে গেলে চাচাতো ভাইরা বাধা দেন। এসময় দুই পক্ষের কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে মারামারি শুরু হয়। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন সোহাগ।
তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
অপরদিকে সোমবার দুপুরে উপজেলার মানকোন ইউনিয়নের বোড ঘর মোড় এলাকায় ডিস ব্যবসা নিয়ে ফাহিমের চাচা মজনুকে মারধর করছিল সজীব, রাসেলসহ কয়েকজন। এসময় ফাহিম তার চাচাকে বাঁচাতে গেলে তাকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। এমতাবস্থায় পরিবারের লোকজন ফাহিমকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার দুপুরে মারা যান তিনি।
মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র ঘোষ বলেন, ডিস ব্যবসার দ্বন্দ্বে হত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে জানতে পেরেছি। ঘটনাটির তদন্ত চলছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/জেডএইচ/