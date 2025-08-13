উপকূল রক্ষা বাঁধে অবৈধ পাইপ, সাঁড়াশি অভিযান

উপকূল রক্ষা বাঁধে অবৈধ পাইপ, সাঁড়াশি অভিযান
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার তিন দিক ঘিরে থাকা উপকূল রক্ষা বাঁধে অবৈধভাবে বসানো পাইপ অপসারণে অভিযান শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)।
বাঁধ ছিদ্র করে বসানো এসব পাইপ দীর্ঘদিন ধরে বেড়িবাঁধকে দুর্বল করে দিচ্ছিল, ফলে জোয়ার বা জলোচ্ছ্বাসের চাপ সামলানোর ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল থেকে দিনব্যাপী সাঁড়াশি অভিযানে শ্যামনগরের আটুলিয়া ও বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে একাধিক পাইপ অপসারণ করা হয়। এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছে স্থানীয়রা।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড-১ এর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (শ্যামনগর পওর উপ-বিভাগ) মো. ইমরান সরদার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. ফরিদুল ইসলাম, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও পাউবোর কর্মচারীরা।
পাউবো কর্তৃপক্ষ জানায়, এসব পাইপ দিয়ে নদী থেকে মৎস্য ঘেরে লবণ পানি তোলা হতো। পূর্বে এমন পাইপ লিকেজ হয়ে বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয়ে পানি ঢোকার ঘটনাও ঘটেছে। তাই বর্তমান সরকার বেড়িবাঁধে স্থাপিত সব অবৈধ পাইপ অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছে।
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. ইমরান সর্দার বলেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার নির্দেশনায় এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় এই উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ধাপে ধাপে সব অবৈধ পাইপ তুলে ফেলা হবে। তিনি এ কাজে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বাসিন্দাদের সহযোগিতা কামনা করেন।
