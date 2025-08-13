  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর

খাবারে নিষিদ্ধ রং-কেমিক্যাল, কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
খাবার তৈরিতে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল, কাপড়ে ব্যবহারের লাল রং ব্যবহার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য ফরিদপুরে ‘কাচ্চি ভাই’ রেস্টুরেন্টকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিনগত রাতে শহরের আলিপুরের মোড় নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থিত ওই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার আতিকুর রহমান আদালত পরিচালনা করেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে রেস্টুরেন্টে খাবার তৈরিতে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল-রং মেশানো ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রমাণ পাওয়া গেলে নিরাপদ খাদ্য আইনে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার আতিকুর রহমান বলেন, কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টে অভিযানকালে দেখা যায়, খাবার তৈরির কাজে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ও কাপড়ে ব্যবহারকৃত লাল রং খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাবার তৈরি করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখা যায়। এসব অপরাধে নিরাপদ খাদ্য আইনে কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

তিনি আরও বলেন, খাবার তৈরিতে সঠিক মসলা ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

