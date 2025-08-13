  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে রেলপথ অবরোধ, ঢাকা-উত্তরাঞ্চল ট্রেন চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:০৮ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় এবার রেলপথ অবরোধ করেছেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে এই রেলপথ অবরোধ করেন তারা। এসময় তারা বিভিন্ন স্লোগান দেন।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মাসুম আলী জাগো নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সকাল ৯টার দিকে শিক্ষার্থীরা উল্লাপাড়া স্টেশনে সমবেত হয়ে রেলপথ অবরোধ করেন। এতে আপাতত রেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনটি উল্লাপাড়ার আগে জামতৈল স্টেশনে ও ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি মোহনপুর স্টেশনে অবস্থান করছে।

তিনি আরও জানান, স্বাভাবিকভাবেই এতে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় হবে। তবে এই অবরোধের সময়ের ওপর নির্ভর করছে কয়টি ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় হতে পারে।

রেল বিভাগ সূত্র জানায়, এই রেলপথ দিয়ে প্রতিদিন ৩০টি ট্রেন আপ-ডাউন করে থাকে। এর বাইরে ২-৩টি চলে মালবাহী ট্রেন। এর মধ্যে ১০টা ট্রেনের যাত্রাবিরতি রয়েছে উল্লাপাড়া স্টেশনে।

শিক্ষার্থীরা জানান, প্রতিষ্ঠার ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য ডিপিপি এখনো অনুমোদন পায়নি। দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে কোনো সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে তারা এমন কঠোর আন্দোলনে নেমেছেন।

উল্লাপাড়া রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মনিরুল ইসলাম জানান, শিক্ষার্থীদের অবরোধের সময় রেলের নিরাপত্তায় স্থানীয় থানা পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও তারা জানিয়েছেন।

