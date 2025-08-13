নারায়ণগঞ্জে গৃহবধূ ও যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জে গৃহবধূ ও যুবকের মরদেহ উদ্ধার
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পৃথক স্থান থেকে গৃহবধূ ও যুবকের দুটি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯ ও সাড়ে ৯টায় মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মরদেহের মধ্যে একজনের নাম লাকি আক্তার (৩৫)। তিনি শিমরাইল মোড় এলাকার রুবেল মিয়ার স্ত্রী। অন্যজনের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় চিটাগাংরোডের শিমরাইল মোড় এলাকায় গৃহবধূ লাকি আক্তারের গলাকাটা মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়া। পরবর্তীতে পুলিশকে জানানো হলে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, মৃত গৃহবধূ নিজ স্বামী রেখে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে নিরব নামে প্রতিবেশীর বাসায় প্রায় ৬ মাস ধরে যাতায়াত করতেন। মঙ্গলবার রাতে নিরবের বাসায় এলে সেখানেই মরদেহ পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে, স্বামী পরিচয় দেওয়া নিরব কর্তৃক এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।
এদিকে এর আগে সকাল ৯টায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিএনডি লেকে আনুমানিক ২১ বছর বয়সী একজন যুবকের মরদেহ পানিতে ভেসে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
গৃহবধূ লাকি আক্তারের মরদেহ উদ্ধারে ঘটনাস্থলে যাওয়া সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান জানান, মৃত নারীর স্বামীর নাম রুবেল মিয়া। তিনি নিজ স্বামীর পরিবর্তে নিরব নামক আরেক যুবকের সঙ্গে থাকছিলেন। আমরা নিরবের বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছি। ঘটনাস্থলে রয়েছি বিস্তারিত পরে বলা যাবে।
থানার ওসি মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, গৃহবধূ লাকি আক্তার নিরব নামক এক ব্যক্তির বাসায় ছিল। আশপাশের মানুষ জানিয়েছে এই নারী দীর্ঘ ৬-৮ মাস ধরে নিরবের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক রেখে তার বাসায় যাতায়াত করতো। তার ধারাবাহিকতায় গতকাল রাতেও এসেছিল। মরদেহ উদ্ধার হয়েছে তবে পরকীয়া প্রেমিক নিরবের বাসা থেকে মরদেহ পাওয়া গেলেও সে পলাতক রয়েছে। নিহতের সন্তানরা ছোট হওয়া সব সঠিকভাবে বলতে পারছে না। তার স্বামীর সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি ঘটনাস্থলে আসছেন।
অপরদিকে ডিএনডি খাল থেকে উদ্ধার হওয়া মরদেহের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
