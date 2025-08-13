  2. দেশজুড়ে

জুয়ার আসর থেকে উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ আটক ৩৪

প্রকাশিত: ১১:৪৪ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
টাঙ্গাইলে জুয়া খেলার সময় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ ৩৪ জনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) গভীর রাতে টাঙ্গাইল শহরের শতাব্দী ক্লাব থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকদের মধ্যে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী রয়েছেন। এসময় ১ লাখ ৪৯ হাজার ৪১০ টাকা এবং ১৬ সেট তাস উদ্ধার করা হয়। পরে রাতেই সেনাবাহিনী আটকদের টাঙ্গাইল সদর থানায় হস্তান্তর করে।

একটি সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলীর নেতৃত্বে শহরের ভিক্টোরিয়া রোডের শতাব্দী ক্লাবে জুয়ার আসর চলে আসছিল। গভীর রাত পর্যন্ত চলত জুয়া খেলা।

টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভীর আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল সদর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। মামলার পর তাদের টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানো হবে।

