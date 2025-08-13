  2. দেশজুড়ে

লালমনিরহাটে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি লালমনিরহাট
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
লালমনিরহাটে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী সীমান্ত দিয়ে ৯ বাংলাদেশিকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে বুড়িমারী সীমান্তের ৮৩৮ নম্বর পিলারের নিকট দিয়ে তাদের বাংলাদেশে পাঠান ভারতের ৯৮ বিএসএফের বিশবাড়ি ক্যাম্পের সদস্যরা।

এসময় বিজিবির টহল দল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছিরবাড়ি এলাকায় তাদের আটক করে। পরে তাদের পাটগ্রাম থানায় সোপর্দ করা হয়।

লালমনিরহাটে নারী-শিশুসহ ৯ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ

আটকরা হলেন- মৃত ইমান আলী বিশ্বাসের ছেলে মো. মোশারফ হোসেন (৫০), তার ছেলে মো. রাব্বি (২৬), মোহাম্মদ নাহিদ হোসেন (২৪), মো. সজিব আলী (১৬), মোশারফ হোসেনের স্ত্রী পারভিন বেগম (৪০), মৃত ইমান আলীর স্ত্রী কোহিনুর নেছা (৭০), রাব্বির স্ত্রী মোছা. বর্ষা (২২) ও রাব্বির শিশু কন্যা মোছা. জয়া (৩)।

তারা সবাই নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার মঙ্গলহাটা গ্রামের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে তারা ভারতে বসবাস করে আসছিলেন বলে জানা গেছে।

পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটকরা বর্তমানে পাটগ্রাম থানায় পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

