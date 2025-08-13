  2. দেশজুড়ে

মাদরাসায় যাওয়ার পথে ছুরিকাঘাতে শিক্ষক খুন

প্রকাশিত: ১২:০৬ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
দুই ছেলের সঙ্গে মাওলানা জুবায়ের আহমদ (ডানে)

সিলেটে বাড়ি থেকে মাদরাসা যাওয়ার পথে ছুরিকাঘাতে এক শিক্ষক খুন হয়েছেন। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে সিলেটের জালালাবাদ থানাধীন বড়গুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাদরাসা শিক্ষক মাওলানা জুবায়ের আহমদ (৪৮) বড়গুল এলাকার মৃত মদরিস আলীর ছেলে।

তিনি বাড়ির পার্শ্ববর্তী ড. তানজিনা দাখিল মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। বাড়ি থেকে মাদরাসার দূরত্ব পায়ে হেঁটে দুই মিনিট।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার সকালে বাড়ি থেকে মাদরাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন মাওলানা জুবায়ের আহমদ। মাদরাসার সামনের নির্জন রাস্তায় তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (গণমাধ্যম) সাইফুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। শোনা যাচ্ছে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থেকেই এই খুন। তবে তদন্ত শেষে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

