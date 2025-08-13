পঞ্চগড়ে ২৩ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ

পঞ্চগড়ে ২৩ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ
পঞ্চগড়ের ঘাগড়া সীমান্ত দিয়ে নারী-শিশুসহ ২৩ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
বুধবার (১৩ আগস্ট) গভীর রাতে নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন উপজেলা সদরের হাড়িভাসা ইউনিয়নের ঘাগড়া সীমান্তের মেইন পিলার ৭৫৭ এর ২ নম্বর সাব পিলার এলাকা দিয়ে তাদের পাঠানো হয়।
পরে তাদের আটক করে সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিজিবি।
বিজিবি ও পুলিশ জানায়, বুধবার সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানীয়রা তাদের আটক করে হাড়িভাসা ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যান। খবর পেয়ে বিজিবি তাদের আটক করে ঘাগড়া সীমান্ত ফাঁড়িতে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।
আটকদের মধ্যে ১৩ জন নারী, ৯ জন পুরুষ ও একজন শিশু। তারা যশোর, সাতক্ষীরা, লালমনিরহাট ও নড়াইল জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হিল জামান বলেন, ‘পুশ ইন সংক্রান্ত আটক ২৩ জনকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগসহ পরিচয় যাচাই করা হচ্ছে। বাংলাদেশি পরিচয় নিশ্চিত হলে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
এর আগে তিন মাসে ১১ দফায় পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নারী-শুসহ ১৬৬ জনকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠায় বিএসএফ।
