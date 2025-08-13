মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে চারজনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ

মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে চারজনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ
মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে চারজনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ। বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার দারিয়াপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করেছে পুলিশ।
আটকদের মধ্যে যশোর সদরের চান্দুটিয়া গ্রামের তাহাজ্জেল হোসেন (৩৫), মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার দক্ষিণ খালিয়া গ্রামের তৃপ্তি বারুরি (৩৫) এবং সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার সোনাতলা গ্রামের সুলতা সরকার (৪২) ও শ্যামনগর উপজেলার কেতলা গ্রামের মনোয়ারা (৩৫)।
মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, ‘তিন নারীসহ চারজনকে ঠেলে দেয় বিএসএফ। কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে তারা গন্তব্যে যাওয়ার জন্য একটি বাড়িতে উঠে। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের আটক করে থানা হেফাজতে নেয়। তারা বাংলাদেশি হিসেবে দাবি করে নাম ঠিকানা দিয়েছে। পরিচয় যাচাই করে সঠিক পেলে পরিবারের কাছে পাঠানো।
আসিফ ইকবাল/আরএইচ/জিকেএস