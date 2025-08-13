সাদা পাথর লুটপাটের ঘটনা অনুসন্ধানে মাঠে নেমেছে দুদক
সিলেটে নজিরবিহীন সাদা পাথর লুটপাটের ঘটনা তদন্তে মাঠে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে দুদক সিলেট কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রাফি মোহাম্মদ নাজমুস সাদাতের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি দল সেখানে পরিদর্শনে যায়।
পরে সেখানে স্থানীয় প্রশাসন ও জনসাধারণের কাছ থেকে নানান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন তারা। লুটপাটের সঙ্গে কারা জড়িত সেটি অনুসন্ধানে তাদের এ পরিদর্শন বলে জানিয়েছে দুদক।
এর আগে গত দুই সপ্তাহে গণহারে পাথর লুটপাট করে বিরাণভূমিতে পরিণত করা হয়েছে দেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র সাদা পাথর। স্থানীয়রা বলছেন, লুটপাট করে কয়েক হাজার কোটি টাকার পাথর উত্তোলন করা হয়েছে। লুটপাটের ঘটনায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দিনের দলীয় সব পদ স্থগিত করেছে বিএনপি।
দুদক সিলেট জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আশরাফ উদ্দিন বলেন, সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পাথর লুটের সত্যতা পাওয়া গেছে। এখন এ লুটের সঙ্গে কারা জড়িত, প্রশাসন কেন নীরব ছিল, প্রশাসনের যোগসাজশ আছে কি না এবং লুট করা পাথর কোথায় নেওয়া হয়েছে তা অনুসন্ধান করা হচ্ছে। পরিদর্শনকালে স্থানীয় ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। সবকিছু নিয়ে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে। যাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম পাওয়া যাবে বিধি মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
