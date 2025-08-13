পেঁপে ছাড়া ৬০ টাকার নিচে মিলছে না কোনো সবজি

পেঁপে ছাড়া ৬০ টাকার নিচে মিলছে না কোনো সবজি
সিলেটে বৃষ্টির কারণে বাজারে সরবরাহ কম থাকায় বেড়েছে সবজির দাম। এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম কেজিতে ১৫–৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। একমাত্র পেঁপে ছাড়া কোনো সবজির দর ৬০ টাকার কমে মিলছে না।
বিক্রেতারা বলছেন, আড়তে সবজির সরবরাহ কম। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগের মতো সবজি আসছে না। যে কারণে প্রতিটি সবজির দামই বেড়ে গেছে।
সবজির দাম বাড়লেও স্থিতিশীল রয়েছে ব্রয়লার মুরগির দাম। গত সপ্তাহের মতো চলতি সপ্তাহেও একই দামে ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) নগরীর কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রায় সব ধরনের সবজির দামই বেড়েছে। ১৫-৩০ টাকা পর্যন্ত দাম বেড়েছে। প্রতিকেজি কচুর মুখি ৫০–৬০ টাকা, গাজর ১৪০ টাকা, পেঁপে ৩০ টাকা, ঝিঙে ৭০ টাকা, চিচিঙা ৭০–৮০ টাকা, শসা ৮০ টাকা, পটোল ৬০–৭০ টাকা, কাঁচামরিচ ২৮০-৩০০ টাকা, করলা ১০০-১২০ টাকা, বরবটি ৮০–১২০ টাকা, ঢ্যাঁড়শ ৬০-৭০ টাকা এবং টমেটো ১০০-১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
সবজি বিক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বৃষ্টির কারণে সবজির সরবরাহ কম। চাহিদার তুলনায় অনেক কম সবজি সরবরাহ হচ্ছে। যে কারণে খুচরা বাজারে ব্যবসায়ীরা চাহিদামতো সবজি কিনতে পারছেন না।’
তিনি আরও বলেন, ‘আড়তে আগে যারা যাচ্ছেন তারা চাহিদামতো সবজি নিয়ে আসতে পারছেন। তবে যারা দেরিতে যান তারা চাহিদামতো সবজি পান না। এক কথায় আড়তে এক ধরনের কাড়াকাড়ি চলছে।’
তবে স্থিতিশীল রয়েছে ব্রয়লার মুরগির দাম। গত সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহেও প্রতিকেজি ব্রয়লার ১৫০-১৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৩২০ টাকা দরে।
আহমেদ জামিল/এসআর/জেআইএম