চুয়াডাঙ্গায় তিন দোকানির জরিমানা

প্রকাশিত: ০৪:৩২ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় তিন প্রতিষ্ঠানকে ৩২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার কার্পাসডাংগা বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে মোমিনুল ইসলামের প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোমিন স্টোরকে পাঁচ হাজার টাকা, ও মোস্তাফিজুর রহমানের প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইসলাম বীজ ভাণ্ডারকে ২০ হাজার টাকা, আতিকুল ইসলামের প্রতিষ্ঠান মেসার্স আসিফ বীজ ভাণ্ডারকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এসময় পুলিশের একটি টিম অভিযানে সহযোগিতা করে।

