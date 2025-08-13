  2. দেশজুড়ে

আওয়ামী লীগ নেতার খামার থেকে গরু লুট

প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
‎‎মানিকগঞ্জ পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগ নেতা উজ্জ্বল হোসেনের খামার থেকে অস্ত্রের মুখে পাঁচটি গরু লুট করেছে দুর্বৃত্তরা।

বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোরে পৌরসভার নয়াকান্দি এলাকার ‘জামেলা ডেইরি ফার্মে’ এ ঘটনা ঘটে।

‎প্রত্যক্ষদর্শী ও খামারের কর্মচারীরা জানান, ১০-১৫ জন পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে খামারে প্রবেশ করেন। তারা কর্মচারী লিটন, শ্যাম মিয়া ও মুকুলকে জিম্মি করে সবুজ রঙের একটি বড় পিকআপে করে গরুগুলো নিয়ে যান।

খামারের মালিক উজ্জ্বল হোসেন বলেন, ‘খামারের পাশেই আমার বাড়ি। ঘটনার সময় একটি বকনা বাছুর আতঙ্কে দৌড়ে বাড়ির উঠানে আসে। ডাকাডাকি শুরু করলে পরিবারের সদস্যরা জেগে ওঠেন। তখন তারা খামারের দিকে ছুটে গিয়ে দেখতে পান, লুটকারীদের গাড়ি শহরের দিকে চলে যাচ্ছে। তবে অস্ত্র দেখে কেউ বাধা দেওয়ার সাহস পাননি।’

‎এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ বলেন, আমরা খামারের মালিককে অভিযোগ দিতে বলেছি। ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।‎

