বাকিতে পণ্য না দেওয়ায় গুলি, দোকানদারসহ গুলিবিদ্ধ ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাইবান্ধা
প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরে বাকিতে পণ্য না দেওয়ায় গুলি করেছেন এক মাদকাসক্ত। এসময় দোকানদারসহ তার ভাবি গুলিবিদ্ধ হন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার খোদ্দকোমর পুর নাপিতের হাটে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা গুলিবিদ্ধদের উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভতি করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাদুল্যাপুর উপজেলার ঈদুলপুর গ্রামের তয়েজ মিয়ার ছেলে মাদকাসক্ত গোলাপ মিয়া বাড়ির পাশের দোকানে গিয়ে বাকিতে পণ্য চান। দোকানদার ওয়াসিম মিয়া এতে অস্বীকৃতি জানান। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে গোলাপ মিয়া বাড়ি গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসে গুলি করেন। এতে দোকানদার ওয়াসিম মিয়াসহ তার ভাবি সেলিনা বেগম গুলিবিদ্ধ হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজউদ্দিন খন্দকার বলেন, অভিযুক্তকে ধরতে অভিযান চলছে।

আনোয়ার আল শামীম/এসআর/জেআইএম

