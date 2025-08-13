  2. দেশজুড়ে

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হামলায় হাসপাতালে সাবেক যুবদল নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হামলায় হাসপাতালে সাবেক যুবদল নেতা
আহত মিজানুর রহমান ফরাজি

ঝালকাঠি পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের হামলায় শহর যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ফরাজি (৫৫) আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) শহরের সানাই কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত ফরাজিকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুদিন আগে শহরের মসজিদবাড়ি এলাকায় সাবেক যুবদল নেতা মিজানুর রহমান ফরাজির বাসার সামনের সড়কে পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা ময়লা ফেলে রাখেন। আজ দুপুরে পৌরসভার পরিদর্শক জাহিদুল ইসলাম পলাশকে ময়লা সরিয়ে নিতে বলেন ফরাজি। এসময় ওই পরিদর্শক এখনই ময়লা সরিয়ে নেওয়া যাবে না বলে জানান। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাকে চড় মারেন পরিদর্শক।

এ ঘটনার পরপর পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা দলবদ্ধ হয়ে শহরের সানাই কমিউনিটি সেন্টারের সামনে মিজান ফরাজির ওপর হামলা চালান। তারা লাঠি, লোহার রড, বাঁশ ও পাথর দিয়ে আঘাত করেন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রথমে তাকে থানায় নেওয়া হয়। পরে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সদর থানার ডিউটি অফিসার তাকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে পাঠান।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হামলায় হাসপাতালে সাবেক যুবদল নেতা

আহতের স্বজনদের অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত হামলা। ময়লা না নেওয়ার প্রতিবাদ করায় মিজানুর রহমানকে রক্তাক্ত করা হয়েছে।

এদিকে হামলার পরপরই অভিযুক্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা উল্টো ঝাড়ু হাতে মিছিল বের করে মিজানুর রহমানকে গ্রেফতারের দাবি জানান।

এ বিষয়ে ঝালকাঠি পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন সুলতানা বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। শুনেছি মিজানুর রহমান আমাদের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মারধর করেছেন। তবে আমাদের কর্মীরা তাকে মারধর করেছেন কি-না, তা জানি না।’

পৌর প্রশাসক কাওছার হোসেন জানান, মিজানুর রহমান পৌরসভার এক কর্মীকে মারধর করেছেন। তাই কর্মীরা তার প্রতিবাদ করেছেন। এ ঘটনায় পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হবে।

আতিকুর রহমান/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।