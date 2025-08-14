চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ১৩ জনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ১৩ জনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট সীমান্ত দিয়ে ১৩ জনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার চামুচা সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়।
পরে মহানন্দা ব্যাটালিয়নের (৫৯ বিজিবি) চাঁনশিকারী বিওপির টহলদল সীমান্ত পিলার থেকে প্রায় ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের আটক করে। তারা সবাই পুরুষ। অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে তারা সেখানে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিলেন।
তারা হলেন, যশোর মনিরামপুর থানার হুগলাডাংগা গ্রামের আরশাদ আলী সরদারে ছেলে মো. বিল্লাল হোসেন (৩২), টাংগাইল ঘাটাইল থানার ডাকাতিয়া গ্রামের মৃত কাষ্ণরাম বর্মনের ছেলে বিষ্ণু বর্মণ (৩৪), কুমিল্লার লাকসাম থানার এলাইচ গ্রামের হায়াতউ নবীর ছেলে মো. রবিউল ইসলাম (৩০), খুলনা সোনাডাংগা থানার গোবরচাকা মোল্লাবাড়ি গ্রামের মো. ইদ্রিস শেখের ছেলে পন্টু শেখ (৩০), রংপুর কাউনিয়া থানার চন্ডিপুর মহেসা গ্রামের মৃত নুরুজ্জামানের ছেলে মো. আনোয়ার হোসেন (৩৬), লালমনিরহাট আদিতমারী থানার দুর্গাপুর গ্রামের ইসলাম হকের ছেলে টিটু প্রামাণিক (৩০), কুষ্টিয়া ভেড়ামারা থানার ভেড়ামারা গ্রামের মো. মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে মো. মেহেদী হাসান মুন্না (২৯), জগশর গ্রামের মো. কামাল হোসেনের ছেলে মো. সেলিম (২৯), দৌলতপুর থানার ছাতারপাড়া গ্রামের মৃত সারোয়ার হোসেনের ছেলে মো. রুলাস (৩২), রাজশাহী বাঘা থানার আতারপাড়া গ্রামের মো. জাকির শেখের ছেলে মেহের আলী (৩২), পঞ্চগড় তেঁতুলিয়া থানার ময়নাগুড়ি গ্রামের মৃত খলিলের ছেলে মো. রহমত (৪০), ময়মনসিংহ গৌরীপুর থানার তেরশিরা গ্রামের মৃত ইশালি শিকদারের ছেলে মো. তহিল উদ্দিন সিকদার (৪০), ঠাকুরগাঁও হরিপুর থানার মারাধা গ্রামের আব্দুল মতিনের ছেলে মো. মোশারফ আলী (২১)।
৫৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া জানান, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময় কাজের খোঁজে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। সেখানে তারা ভারতীয় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ করেন। পরে ভারতীয় পুলিশ তাদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। বিএসএফ তাদের সীমান্তে এনে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়।
