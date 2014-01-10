শেখ হাসিনা ভারতে বসে হাদিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন: টুকু

শেখ হাসিনা ভারতে বসে হাদিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন: টুকু
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ‘দেশকে অস্থিতিশীল করা, অরাজকতা সৃষ্টি এবং নির্বাচন বানচাল করার উদ্দেশ্যে ভারতে বসে শেখ হাসিনা হাদিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চায় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তারা এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।’
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিন্যাফৈর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং দাইন্যা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম ফারুকের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে বিএনপি আশাবাদী। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরলে দেশজুড়ে আনন্দের জোয়ার বইবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় সুনিশ্চিত করে বিএনপি সরকার গঠন করবে।’
রফিকুল ইসলাম ফারুক স্মৃতি সংঘের সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন, টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মাহমুদুল হক সানু ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম